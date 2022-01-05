Новый год-2022 в Казани: программа мероприятий на 6 января

В Дербышках для любителей закаляться традиционно организуют купания в специально оборудованной купели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро 6 января начнется с самого необычного мероприятия дня – «Моржевания на озере Комсомольское». В Дербышках для любителей закаляться традиционно организуют купания в специально оборудованной купели. Также для желающих будет доступна баня-бочка, а для зрителей – концертная программа. Мероприятие стартует в 10:00.

С 10.00 начнет работу «КышДаКар-фест» на площадке около Центра семьи «Казан». На новогодней ярмарке фестиваля посетители смогут приобрести продукцию татарстанских фермеров и сувениры ручной работы от ремесленников. «КышДаКар-фест» продлится до 13 января.

По новогоднему расписанию парка «Черное озеро» в 11.00 состоится мастер-класс по фигурному катанию. В нем могут принять участие дети в возрасте от 4 до 7 лет. Однако перед этим следует пройти обязательную регистрацию здесь.

Также 6 января, в четверг, в парке имени Урицкого пройдет Фестиваль снеговиков. Он начнется в 12:00. Участникам предстоит слепить снежные фигурки и украсить их. Принадлежности для декора выдадут на месте. Авторам самых креативных снеговиков достанутся приятные подарки.

Вечер завершится культурной программой в Горкинско-Ометьевском лесу. В 18:00 состоится Татарский молодежный концерт. Перед зрителями выступят представители новой волны татарской поп-музыки и артисты лейбла Yummy Music. В частности, на сцену выйдут группы «Оммаж» и Noor, а также музыканты Ильгиз Шайхразиев, Fauzia и Said Olur.