В аэропорту Ульяновска добавились рейсы в Москву и обратно на 8 и 9 января

Вылет из Москвы в Ульяновск в указанные дни назначен на 9:00, а из Ульяновска в Москву - на 12:30. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Ульяновска назначены дополнительные рейсы в Москву и обратно. Расписание полетов на 8 и 9 января скорректировали из-за праздничных выходных.

Так, вылет из Москвы, из аэропорта Шереметьево, в Ульяновск в указанные дни назначен на 9:00. А рейсы из Ульяновска в Москву с прибытием в аэропорт Шереметьево запланированы в 12:30. Время для аэропортов указано местное, сообщается на сайте аэропорта Ульяновска.