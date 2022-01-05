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Общество5 января 2022 13:24

В аэропорту Ульяновска добавились рейсы в Москву и обратно на 8 и 9 января

Расписание скорректировали из-за новогодних праздников
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Вылет из Москвы в Ульяновск в указанные дни назначен на 9:00, а из Ульяновска в Москву - на 12:30.

Вылет из Москвы в Ульяновск в указанные дни назначен на 9:00, а из Ульяновска в Москву - на 12:30.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Ульяновска назначены дополнительные рейсы в Москву и обратно. Расписание полетов на 8 и 9 января скорректировали из-за праздничных выходных.

Так, вылет из Москвы, из аэропорта Шереметьево, в Ульяновск в указанные дни назначен на 9:00. А рейсы из Ульяновска в Москву с прибытием в аэропорт Шереметьево запланированы в 12:30. Время для аэропортов указано местное, сообщается на сайте аэропорта Ульяновска.