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Общество5 января 2022 11:19

В Татарстане выявлено 92 новых случая COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса умерли пять человек
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В стационаре лечатся 29 человек, 63 получают лечение на дому.

В стационаре лечатся 29 человек, 63 получают лечение на дому.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Минздрав Татарстана зарегистрировал 92 новых случая коронавирусной инфекции. Два из них – завозные, остальные 90 – контактные.

В стационаре лечатся 29 человек, 63 получают лечение на дому.

На 5 января в Татарстане зафиксировано 43 170 случаев COVID-19. из них умерших – 1465, в том числе пять за последние сутки – трое мужчин 71, 81, 82 лет и две женщины 60 и 67 лет.

За период пандемии выздоровел 36 641 человек, в том числе 50 – за прошедшие сутки.