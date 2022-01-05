В Татарстане выявлено 92 новых случая COVID-19

В стационаре лечатся 29 человек, 63 получают лечение на дому. Фото: Олег ЗОЛОТО

Минздрав Татарстана зарегистрировал 92 новых случая коронавирусной инфекции. Два из них – завозные, остальные 90 – контактные.

В стационаре лечатся 29 человек, 63 получают лечение на дому.

На 5 января в Татарстане зафиксировано 43 170 случаев COVID-19. из них умерших – 1465, в том числе пять за последние сутки – трое мужчин 71, 81, 82 лет и две женщины 60 и 67 лет.

За период пандемии выздоровел 36 641 человек, в том числе 50 – за прошедшие сутки.