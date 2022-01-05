В Татарстане от хлопка газа пострадали двое мужчин и одна женщина

От хлопка в доме разрушена одна стена и часть кровли. Фото: МЧС Татарстана

5 января в Арском районе Татарстана от хлопка газа получили травмы двое мужчин и одна женщина. Инцидент был в доме №21 на улице Луговая в селе Тюбяк-Чекурча. По предварительным данным, там произошел хлопок газовоздушной смеси бензина, которую применяли для розжига дровяной печи.

Сам дом не газифицирован. От хлопка в нем разрушена одна стена и часть кровли. Горения и задымления не выявлено, передает МЧС Татарстана. Причина случившегося устанавливается.

Находившихся в этом доме двух мужчин и одну женщину доставили в районную больницу. Предварительно известно, что у одного мужчины сломана нога, у остальных потерпевших – ушибы. Также в местную больницу с ушибами живота самостоятельно обратился ещё один мужчина.