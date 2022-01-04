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Происшествия4 января 2022 14:48

В Московском районе Казани с отравление угарным газом госпитализировали двух человек

Причину произошедшего устанавливают специалисты
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Пострадавших увезли на "скорой" в Горбольницу №7.

Пострадавших увезли на "скорой" в Горбольницу №7.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот вторник, 4 января, в 16.40 в экстренные службы из «скорой помощи» поступила информация об отравлении людей в Московском районе Казани угарным газом, сообщили в МЧС Татарстана.

- Из квартиры дома №18 на улице Исаева с отравлением угарным газом средней степени тяжести в Горбольницу №7 были госпитализированы два человека – 61-летняя женщина и 30-летний мужчина, - отметили в ведомстве.

Причину произошедшего сейчас устанавливают специалисты.