В Набережных Челнах гость выключил свет в квартире и смертельно ранил хозяйку ножом

От полученного ранения женщина скончалась в больнице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 4 января в квартиру на улице Нариманова в Набереных Челнах к 52-летней женщине со своей супругой пришел 31-летний горожанин.

Помимо него там также находились и другие гости. С ними то мужчина во время застолья и повздорил. После пьяной ссоры он вроде бы ушел, но так и не покинул подъезд. Там он залез в электрощиток и отключил квартиру, которую только что покинул, от электричества. После этого мужчина начал стучать в дверь. Хозяйка в темноте открыла ее. По версии следствия, бывший гость тут же зашел внутрь и ударил женщину ножом в грудь, а далее попытался запустить в одного из присутствовавших в квартире табуреткой, но его смогли остановить. Мужчина окончательно ушел, а хозяйке вызвали «скорую». Ее увезли в больницу, где она через несколько часов скончалась.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Там также отметили, что в ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.