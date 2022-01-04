Гидрометцентр Татарстана предупредил о похолодании до -30 градусов

После такого похолодания республику ожидает резкое потепление. Фото: Анна ШИПИЛИНА

5 января ночью и утром в регионе местами прогнозируется температура воздуха в пределах от -25 до -30 градусов, а также сильный туман с видимостью 500 метров и менее, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

- Максимальная же температура воздуха днем от -15 до -20. На дорогах гололедица., - отметили в управлении.

Также, согласно прогнозам Гидрометцентра республики, уже наследующий день – 6 января, в Татарстане должно резко потеплеть – днем от -4 до -9 градусов.