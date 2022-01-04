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Происшествия4 января 2022 11:18

В Татарстане у рыбака на льду Волги в 20-градусный мороз сломался мотовездеход и он начал замерзать

Чтобы его спасти пришлось применить судно на воздушной подушке
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

Рано утром 4 января в Камско-Устьинском районе в 20-градусный мороз 43-летний мужчина на своем мотовездеходе отправился порыбачить на Волгу около села Теньки. Но что-то пошло не так и его транспорт сломался, и татарстанец остался один посреди ледяного поля.

К счастью, его вовремя нашли спасатели. Они доставили замерзшего рыбака на берег в поселок Камское Устье при помощи судна на воздушной подушке, сообщили МЧС Татарстана.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - отметили в ведомстве.