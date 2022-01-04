Из-за малых осадков Татарстану грозят проблемы с будущим урожаем

В республике после зимы может наблюдаться засушливость почвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, за последние четыре месяца в Татарстане зафикисрован дефицит осадков, что может привести к засушливости почвы после зимы и, как следствие, к проблемам с будущим урожаем и возникновению лесных пожаров. По словам Вильфанд, такая же ситуация в Приволжском федеральном округе сложилась также в Башкортостане, Мордовии, Ульяновской и Оренбургской областях

- В целом с сентября по декабрь в Мордовии выпало всего лишь 80% от нормы, в Ульяновской области - 83%, в Татарстане - 80%, в Оренбургской области - 84%, в Башкортостане - 85%. Это далеко не позитивные факторы, - цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

По его словам, количество продуктивной влаги будет также завесить от тех осадков, которые выпадут зимой, но все равно к перечисленным регионам будет обращено пристальное внимание агрометеорологов.