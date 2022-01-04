В Татарстане в массовом ДТП погиб один человек, еще трое пострадали

В обстоятельствах произошедшего продолжают разбираться сотрудники ГИБДД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 3 января в аварии с участием трех легковых автомобилей погиб человек. По данным ГИБДД столкновение ВАЗ 2112, Porsche Cayenne и Nissan произошло в Нижнекамском районе на 188 километре трассы «Казань – Оренбург».

В результате этой аварии от полученных травм еще до приезда «скорой» скончался пассажир ВАЗ 2112, его водитель также пострадал и был госпитализирован с места ДТП. Травмы получили и два пассажира, которые ехали в автомобиле Nissan. В обстоятельствах произошедшего продолжают разбираться сотрудники ГИБДД.