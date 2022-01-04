За минувшие сутки в Татарстане выявили 93 новых случая коронавируса

Госпитализация заразившимся понадобилась в 33 случаях.. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе за прошедшие сутки было выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом, семь из них являются завозными, а 86 контактными, сообщили 4 января в Минздраве Татарстана.

В ведомстве также отметили, что в этот раз в больницу пришлось увезти 33 инфицированных, остальные – 60 пациентов, получают все необходимое лечение, находясь у себя дома.

Что же касается географии распространения инфекции на территории республики, то за указанные сутки больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Казани – 45 человек, в Набережных Челнах – 12 человек, а также в Нижнекамском районе – шесть человек.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус у людей выявили в 43 078 случаях, в 36 591 из которых пациенты смогли победить болезнь.