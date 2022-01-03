В 2021 году в Татарстане дети стали чаще жаловаться на буллинг в школе

Также дети стали чаще задавать вопросы о взаимоотношениях с одноклассниками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за 2021 год зафиксирован рост обращений детей на телефон доверия – почти на 3 тысячи больше чем в предыдущем году. Среди звонков стало также больше жалоб на буллинг в школе и вопросы о взаимоотношениях с одноклассниками, сообщил ТАСС глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов.

Так, по его словам, рост звонков начал наблюдаться еще с 2020 года, и он продолжается. В основном дети расспрашивают о построении их отношений с родителями.

Как заявил министр, для работы с несовершеннолетними на оборудование и ремонт центров психолого-педагогической помощи из бюджета Татарстана планируется выделить более 300 миллионов рублей.