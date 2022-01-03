В Татарстане при ДТП с бензовозом и легковушкой погибли два человека

По некоторой информации, пострадавшие скончались еще до приезда "скорой". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 2 января около села Иштеряково Тукаевского района Татарстана на трассе лоб в лоб столкнулись бензовоз и легковой автомобиль Honda Civic.

По предварительным данным, иномарку сильно занесло на дороге, и она вылетела на встречку. От удара многотонный бензовоз опрокинулся на бок, а легковушку отбросило в сторону. Ехавшие в ней водитель и его пассажирка в результате полученных травм скончались. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.