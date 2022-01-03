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Происшествия3 января 2022 11:02

В Татарстане в поле из снежной ловушки спасли водителя «Нивы»

Внедорожник сильно увяз, и мужчина мог замерзнуть насмерть
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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После того как внедорожник освободили, его в месте с водителем сопроводили до трассы.

После того как внедорожник освободили, его в месте с водителем сопроводили до трассы.

Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник, 3 января, в четыре часа утра спасателям ЗПСО №7 в Лениногорском районе пришлось срочно выехать в поле. Там около деревни Александровка в снегу на местной дороге застрял отечественный внедорожник «Нива», сообщили в МЧС Татарстана.

Спасатели нашли машину и его 32-летнего водителя. Оказалось, что «Нива» попала в снежный перемет. Только при помощи сотрудников ЗПСО №7 автомобиль удалось освободить из снежного плена, а его владельца спасти от обморожения. После того как внедорожник вытащили, его сопроводили до главной трассы, где уже не было никакой угрозы застрять в снегу.