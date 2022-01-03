Под Ульяновском в ДТП с легковушками погибли два человека и еще четверо пострадали

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей аварии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертельная авария произошла 2 января около 19.00 в Чердаклинском районе области на 23 километре автодороги «Ульяновск - Димитровград - Самара - Старая Майна – Матвеевка».

Так, по предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Лада Приора» превысил скорость в результате чего ушел в неуправляемый занос и лоб в лоб врезался в ехавший ему на встречу «Фиат Пунто».

Согласно сообщению от ГИБДД Ульяновской области, водитель отечественной легковушки и его 32 –летний пассажир получили травмы не совместимые с жизнью. Мужчины скончались еще до приезда «скорой помощи».

При этом пострадали и те, кто ехал в иномарке. Им повезло больше. Так, 40-летний водитель и его 36-летняя пассажирка после осмотра врачом были отпущены на амбулаторное лечение, а вот находящиеся с ними в салоне авто 14-летняя девочка и 9-летний мальчик в итоге были госпитализированы с различными травмами.