В первый понедельник Нового года улицы Казани от снега начали чистить 345 единиц спецтранспорта

Только за прошедшие сутки было вывезено почти 16,7 тысяч тонн снега, на дорогах использовано 302 тонны реагента и 756 тонн песко-соляной смеси. Фото: Иван МАКЕЕВ

В этот понедельник, 3 января, в уборке от снега улиц столицы Татарстана задействовали 461 рабочего и 345 единиц спецтехники, в том числе 50 комбинированных дорожных машин, 77 тракторных щеток, 95 самосвалов, 59 фронтальных погрузчиков и 39 МКСМ «Барсик», сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Там также отметили, что вывоз снега будет осуществляться со следующих улиц: 8 Марта, Авангардная, Баумана, Беломорская, Восстания, Габишева, Гаврилова, Гафури, Гвардейская, Девятаева, Дементьева, Дружбы, Дубравная, Заря, Зорге, Ипподромная, Короленко, Кремлевская, Кулагина, Кутуя, Лесгафта, Ломжинская, Лумумбы, Мариупольская, Павлова, Петербургская, Попова, Пушкина, Техническая, Фучика, Химическая, Чехова Чистопольская, а также проспекта Камалеева, Фермского шоссе, Мамадышского тракта, поселков Борисоглебское, Нагорный, Новая Вишневка, Привольный, Сухая река и Юдино.

- Только за прошедшие сутки было вывезено почти 16,7 тысяч тонн снега, на дорогах использовано 302 тонны реагента и 756 тонн песко-соляной смеси, - отметили в комитете внешнего благоустройства города.