В Татарстане на острове реки Кама спасли заболевшего рыбака

В темноте мужчину нашли менее чем за один час. Фото: МЧС Татарстана

2 января в 21.39 по номеру экстренных служб «112» поступила информация о том, что около Менделеевска на острове реки Кама в помощи медиков нуждается 45-летний рыбак. У мужчины были спазмы ног – он не мог самостоятельно передвигаться, и уже начал замерзать, сообщили в МЧС Татарстана.

- К месту были направлены спасатели на судне на воздушной подушке «Хивус-6» и оперативная группа Менделеевского гарнизона, - отметили в ведомстве.

Найти заболевшего рыбака удалось менее чем за один час на льду, в километре от берега. Мужчину доставили на берег и передали бригаде «скорой помощи».