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Здоровье3 января 2022 9:20

За сутки в Татарстане зарегистрировали 95 новых случаев коронавируса и подтвердили еще пять смертей от инфекции

Подавляющее большинство заражений выявили именно в Казани
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего же в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 42 985 человек.

Всего же в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 42 985 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике за прошедшие сутки выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом, шесть из них являются завозными, а 89 – контактными, сообщили 3 января в Минздраве Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 36 пациентам, остальные – 59 человек, лечатся на дому, - также отметили в ведомстве.

Большая часть новых случаев заражения – 55 человек, зарегистрировали именно в Казани. Кроме того, за указанные сутки в Татарстане подтвердили еще пять смертей от корнавируса – в результате болезни скончались 57-ми, 83-х и 51-летний мужчины, а также 96-ти и 82-х летние женщины. Таким образом, число летальных исходов от инфекции в республике возросло до 1 453.

Всего же в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 42 985 человек, 36 532 из которых по состоянию на 3 января считаются выздоровевшими.