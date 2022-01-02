В Чувашии полицейские пошли в магазин за продуктами и задержали грабителя

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 31 декабря старший дознаватель Ирина Москирякова и эксперт Анжелика Иванова зашли в магазин на улице Советская в Новочебоксарске, чтобы купить продуктов к новогоднему столу. Набирая товары, они увидели, как один из покупателей взял бутылку алкоголя и выбежал на улицу, не заплатив за него.

Женщины побежали за ним, параллельно вызвав на место наряд полиции. До приезда коллег им самим удалось догнать и задержать злоумышленника.

- Злоумышленником оказался 46-летний ранее неоднократно судимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщают в пресс-службе МВД Чувашии.