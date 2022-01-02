В Лаишево двое мужчин скончались, отравившись газом в бане

Прибывшие на место медики пытались реанимировать граждан, но безуспешно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в субботу, 1 января, двое мужчин отравились, предположительно, угарным газом в бане одного из частных домов на улице Горького в Лаишево. Прибывшие на место медики пытались реанимировать граждан, но безуспешно - они скончались. Одному было 29, другому - 48 лет.

Отмечается, что отравиться мужчины могли газом от дровяной печи. Точные причины произошедшего устанавливаются, сообщают в МЧС Татарстана.