В ДТП в Верхнеуслонском районе погибли три человека

По предварительным данным, девушка за рулем одной из иномарок не справилась с управлением и выехала на встречку. Фото: МВД Татарстана

Вечером в субботу, 1 января, на четвертом километре автодороги «Казань-Ульяновск» столкнулись автомобили Chevrolet и Dodge. По предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем первой иномарки не справилась с управлением и выехала на встречку, где и произошло ДТП.

От полученных в результате аварии травм скончались трое пассажиров Chevrolet - женщина и двое мужчин. Водитель и ещё один пассажир иномарки госпитализированы в тяжёлом состоянии.

На место происшествия выезжал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров.