В новогоднюю ночь татарстанец ударил ножом подростка

Возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около полуночи 31 декабря на улице Центральной в селе Матюшино произошла ссора между двумя парнями, в ходе которой первый ударил второго ножом. 17-летний пострадавший госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый в преступлении - 22-летний молодой человек - задержан.

- На место происшествия выезжал районный прокурор Василий Егоров. По факту случившегося следственными органами МВД возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование контролируется районной прокуратурой, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.