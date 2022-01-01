На балкон одного из домов в Набережных Челнах залетела и взорвалась петарда

ЧП произошло на улице Хасана Туфана. Фото: МЧС Татарстана

Около 22:03 в пятницу, 31 декабря, на балкон одной из квартир на пятом этаже дома №33 по улице Туфана в Набережных Челнах залетела, предположительно, петарда. В результате взрыва пиротехники были повреждены оконная рама и остекление двери. Никто из людей не пострадал.

- Прибывшие пожарные пожара не обнаружили, однако, на полу балкона был небольшой прогар на полу размерами 0,6 квадратного метра, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Инспекторы Государственного пожарного надзора проводят дознание, направленное на установление причины произошедшего. По предварительным данным, все дело в нарушении правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

Предварительная причина произошедшего - нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Фото: МЧС Татарстана