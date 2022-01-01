Первым ребенком, родившимся в 2022 году в Татарстане, стала девочка

Девочка родилась в 00:01 1 января в Клинике медицинского университета в Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первым ребенком, появившимся на свет в Татарстане в 2022 году, стала девочка - второй ребенок в семье медиков Зеленодольской ЦРБ. Она родилась в 00:01 1 января в Клинике медицинского университета в Казани, сообщает Минздрав республики.

Вес ребенка - 2 900 граммов. Ее мама - врач-эпидемиолог, папа - анестезиолог-реаниматолог. У них уже есть старший сын, которому сейчас два года.

В час ночи в той же клинике родился мальчик весом 3 3350 граммов.