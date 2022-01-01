Во время пожара в Чистополе в новогоднюю ночь погиб один человек и пострадали пятеро

Трагедия произошла в одной из квартир дома №88 по улице Энгельса.
Фото: МЧС Татарстана
Около девяти часов вечера в пятницу, 31 декабря, в одной из квартир третьего этажа дома №88 по улице Энгельса в Чистополе загорелся диван. Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение, в процессе обнаружив тело женщины. Вместе с тем, пострадали пять человек, находившихся в квартире.
В районную больницу были госпитализированы 16-летний мальчик, 17-летняя девочка, 33-летний мужчина, а также еще одни мужчина и женщина, чьи личности, равно как и личность погибшей, устанавливаются.
- Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, - сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.
Причина произошедшего устанавливается.
Фото: МЧС Татарстана