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Происшествия1 января 2022 7:17

Во время пожара в Чистополе в новогоднюю ночь погиб один человек и пострадали пятеро

Среди госпитализированных с места ЧП есть дети
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Трагедия произошла в одной из квартир дома №88 по улице Энгельса.

Трагедия произошла в одной из квартир дома №88 по улице Энгельса.

Фото: МЧС Татарстана

Около девяти часов вечера в пятницу, 31 декабря, в одной из квартир третьего этажа дома №88 по улице Энгельса в Чистополе загорелся диван. Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение, в процессе обнаружив тело женщины. Вместе с тем, пострадали пять человек, находившихся в квартире.

В районную больницу были госпитализированы 16-летний мальчик, 17-летняя девочка, 33-летний мужчина, а также еще одни мужчина и женщина, чьи личности, равно как и личность погибшей, устанавливаются.

- Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, - сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.

Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана