Из-за новогодних мероприятий в Йошкар-Оле перекроют три улицы

Движение будет ограничено с 5 до 10 часов вечера 1, 7, 13 и 19 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На трех улицах Йошкар-Олы ограничат движение в связи с проведением новогодних мероприятий. Так, участок от улицы Комсомольской до улицы Волкова на Ленинском проспекте будет перекрыт с 5 до 10 часов вечера 1, 7, 13 и 19 января.

Такое же ограничение введут от Ленинского проспекта до стоянки Марийского театра имени Шкетана на улице Комсомольской. На участке улицы Волкова – от улицы Гоголя до Ленинского проспекта тоже перекроют движение, вдобавок запретят стоянку, сообщает администрация города.

Водителям нельзя будет оставлять машины и на площади Ленина. Ограничение по стоянке действительно в течение нескольких дней с 30 декабря по 8 января и 19 января.