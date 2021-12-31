В Казани с отравлением госпитализированы две женщины и две девочки

Самую старшую из пострадавших поместили в горбольницу №7, остальных направили в ДРКБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 30 декабря в Казани с признаками отравления в больницу попали четыре человека. Среди них – две женщины 69 и 44 лет, а также две девочки 12 и 8 лет, сообщает МЧС Татарстана.

Инцидент произошел в доме №8 на улице Мулланура Вахитова. 69-летнюю женщину с отравлением неизвестным веществом средней степени тяжести поместили в горбольнице №7. Остальных пострадавших с аналогичным диагнозом, но в легкой степени тяжести, направили в ДРКБ.

Прокуратура Татарстана запустила проверку данной информации. Во время проверки газовое оборудование исправно работало, утечки газа не выявлено. Причины случившегося выясняются.