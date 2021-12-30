Коронавирус в Татарстане: случаев заражения штаммом «Омикрон» пока не выявлено

В стационарах и амбулатории запасаются лекарствами, а персонал частично отпущен в отпуск. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На конец 2021 года в Татарстане пока нет зарегистрированных случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», заявила на брифинге главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

При этом она добавила, что этот штамм не исключает появления нового пика распространения инфекции в Татарстане. Поэтому сейчас в республике готовятся к его "приходу". В стационарах и амбулатории запасаются лекарствами, а персонал частично отпущен в отпуск, чтобы отдохнуть перед очередным потенциальным всплеском заболеваемости и возможным увеличением нагрузки на инфекционные койки, отметил замглавы Минздрава региона Владимир Жаворонков.