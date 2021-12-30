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Общество30 декабря 2021 16:23

В казанском аэропорту открылась выставка «Зимняя летопись Казани…»

Там представлены фотографии того, как казанцы проводили зимние дни и как встречали Новый год, начиная с 30-х годов XX века
Инзиля ШАКИРОВА
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Проект реализован Национальным музеем республики и Международным аэропортом Казань. Фото: пресс-служба казанского аэропорта

Проект реализован Национальным музеем республики и Международным аэропортом Казань. Фото: пресс-служба казанского аэропорта

В четверг, 30 декабря, в терминале 1А казанского аэропорта открылась фотовыставка «Зимняя летопись Казани…», посвященная истории и традициям празднования Нового года и зимним забавам жителей столицы Татарстана, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

На снимках разных лет запечатлено, как жители города проводили праздничные дни и как встречали Новый год, начиная с 30-х годов XX века.

Проект реализован Национальным музеем республики и Международным аэропортом Казани.