В казанском аэропорту открылась выставка «Зимняя летопись Казани…»

Проект реализован Национальным музеем республики и Международным аэропортом Казань. Фото: пресс-служба казанского аэропорта

В четверг, 30 декабря, в терминале 1А казанского аэропорта открылась фотовыставка «Зимняя летопись Казани…», посвященная истории и традициям празднования Нового года и зимним забавам жителей столицы Татарстана, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

На снимках разных лет запечатлено, как жители города проводили праздничные дни и как встречали Новый год, начиная с 30-х годов XX века.

Проект реализован Национальным музеем республики и Международным аэропортом Казани.