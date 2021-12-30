В Нижнекамске начали работать десять новых автобусов

Общественный транспорт был получен городом благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Фото: @ramil.mullin

По улицам Нижнекамска начали курсировать первые десять новых автобусов. До 11 января перевозить горожан должны начать еще 39 единиц общественного транспорта

- Одна из лучших новостей уходящего года! - прокомментировал это событие глава исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.

В районной администрации отмечают нехватку водителей и кондукторов, но проблему обещают решить силами властей и местного автотранспортного предприятия в ближайшее время.