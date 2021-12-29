Набережночелнинскую компанию «Строим будущее» возглавила Римма Фатхельбаянова

Римма Фатхельбаянова начала карьеру в компании в октябре 2010 года с должности главного бухгалтера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управляющую компанию «Строим будущее» в Набережных Челнах возглавила Римма Фатхельбаянова. Ранее место генерального директора 16 лет занимал Нариман Назыров, работавший в организации со дня ее основания.

– У нас сейчас новый генеральный директор. С нами работает Римма Фатхельбаянова, – сообщили "КП-Казань" в управляющей компании.

Римма Фатхельбаянова начала карьеру в компании в октябре 2010 года с должности главного бухгалтера. Затем стала заместителем генерального директора по экономике, последние месяцы занимала пост исполнительного директора.