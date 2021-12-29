Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 14:29

Набережночелнинскую компанию «Строим будущее» возглавила Римма Фатхельбаянова

Ранее руководителем был Нариман Назыров
Инзиля ШАКИРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Римма Фатхельбаянова начала карьеру в компании в октябре 2010 года с должности главного бухгалтера.

Римма Фатхельбаянова начала карьеру в компании в октябре 2010 года с должности главного бухгалтера.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управляющую компанию «Строим будущее» в Набережных Челнах возглавила Римма Фатхельбаянова. Ранее место генерального директора 16 лет занимал Нариман Назыров, работавший в организации со дня ее основания.

– У нас сейчас новый генеральный директор. С нами работает Римма Фатхельбаянова, – сообщили "КП-Казань" в управляющей компании.

Римма Фатхельбаянова начала карьеру в компании в октябре 2010 года с должности главного бухгалтера. Затем стала заместителем генерального директора по экономике, последние месяцы занимала пост исполнительного директора.