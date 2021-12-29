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Общество29 декабря 2021 9:09

В Казани на станции метро «Суконная слобода» появилась новогодняя фотозона

Она разместилась у касс
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Украшать станции метро в городе начали еще в начале декабря. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Украшать станции метро в городе начали еще в начале декабря. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На станции метро «Суконная слобода» в Казани оборудовали новогоднюю фотозону. Сделать фотографию там может любой желающий, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

На фотозоне в кассовом зале разместили наряженную елку, подарочные коробки и фигуры лесных животных. На полу застелили полотно, имитирующее снег. Под потолком повесили звезды из светодиодов.

Украшать станции метро в городе начали еще 2 декабря. А 10 декабря в метрополитене Казани начал курсировать новогодний поезд.