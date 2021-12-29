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Общество29 декабря 2021 8:26

В казанском поселке Вознесение уже несколько дней нет электричества

Владельцы некоторых обесточенных домов вдобавок остались и без тепла
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Местные жители заявляют, что перебои с электричеством у них случаются часто.

Местные жители заявляют, что перебои с электричеством у них случаются часто.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители поселка Вознесение в Казани пожаловались на частые перебои электричества. Так, например, без света они живут и последние дни. По словам горожан, однажды к ним прислали электрика, который вместо 220 вольт тока, на которые рассчитано местное оборудование, запустил 380. От такой мощности вся сеть сильно пострадала. С тех пор специалистов никто не видел.

Горожане беспокоятся за газовое оборудование, работающее от электричества. Также их пугают трубы в подвалах домов, которые могут лопнуть от сильных морозов, сообщает Татарстан-24.

Прокуратура Татарстана уже начала проверку информации.

Напомним, в начале декабря прокуратура начинала проверку после аварийного отключения электричества в Азьмушкино.