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Общество29 декабря 2021 5:36

В парке «Кырлай» в Казани начали реставрировать колесо обозрения

Его обновят до начала нового сезона
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На аттракционе уже демонтировали кабинки для последующей покраски.

На аттракционе уже демонтировали кабинки для последующей покраски.

Фото: Николай Александров

В Казани в парке аттракционов «Кырлай» стартовали работы по обновлению колеса обозрения. На нем демонтировали кабинки для последующей покраски и реставрации.

Сроки выполнения работ не определены. Однако до начала нового сезона аттракцион будет готов принимать посетителей, передает слова арт-директора парка Эльвиры Хайрутдиновой «Татар-информ».

Отмечается, что кроме колеса обозрения, на территории «Кырлая» планируется обновить еще несколько аттракционов.