В парке «Кырлай» в Казани начали реставрировать колесо обозрения

На аттракционе уже демонтировали кабинки для последующей покраски. Фото: Николай Александров

В Казани в парке аттракционов «Кырлай» стартовали работы по обновлению колеса обозрения. На нем демонтировали кабинки для последующей покраски и реставрации.

Сроки выполнения работ не определены. Однако до начала нового сезона аттракцион будет готов принимать посетителей, передает слова арт-директора парка Эльвиры Хайрутдиновой «Татар-информ».

Отмечается, что кроме колеса обозрения, на территории «Кырлая» планируется обновить еще несколько аттракционов.