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Общество28 декабря 2021 14:30

В Казани построят канатную дорогу за 3 миллиарда рублей

Она свяжет парк Горького и стадион «Ак Барс Арена»
Инзиля ШАКИРОВА
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Общая площадь необходимой земли составит 2,9 гектаров, протяженность дороги - 2773 метра.

Общая площадь необходимой земли составит 2,9 гектаров, протяженность дороги - 2773 метра.

Фото: Алиса ТИТКО

В Казани разрабатывают проект канатной дороги, которая свяжет центральный парк имени Горького и стадион «Ак Барс Арена», на заседании Инвестиционного совета республики рассказал генеральный директор компании «АэроМост» Денис Белов.

Объем инвестиций проекта на данный момент - 3 миллиарда рублей. Общая площадь необходимой земли составит 2,9 гектаров, протяженность дороги - 2773 метра. Она будет проходить через парковую зону Русско-Немецкой Швейцарии и откроет вид на зеленые городские территории. Строительство канатной дороги создаст в городе дополнительные 120 рабочих мест.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что переговоры по строительству ведутся уже долгое время, и дорога необходима городу, так как соединит важные объекты, в том числе экстрим-парк «Урам» и территории вокруг парка имени Горького.