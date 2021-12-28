В Казани построят канатную дорогу за 3 миллиарда рублей

Общая площадь необходимой земли составит 2,9 гектаров, протяженность дороги - 2773 метра. Фото: Алиса ТИТКО

В Казани разрабатывают проект канатной дороги, которая свяжет центральный парк имени Горького и стадион «Ак Барс Арена», на заседании Инвестиционного совета республики рассказал генеральный директор компании «АэроМост» Денис Белов.

Объем инвестиций проекта на данный момент - 3 миллиарда рублей. Общая площадь необходимой земли составит 2,9 гектаров, протяженность дороги - 2773 метра. Она будет проходить через парковую зону Русско-Немецкой Швейцарии и откроет вид на зеленые городские территории. Строительство канатной дороги создаст в городе дополнительные 120 рабочих мест.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что переговоры по строительству ведутся уже долгое время, и дорога необходима городу, так как соединит важные объекты, в том числе экстрим-парк «Урам» и территории вокруг парка имени Горького.