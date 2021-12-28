В Набережных Челнах возвели первое пролетное строение моста на улице Гостева

Бетон для первого пролета принимали более 10 часов. Фото: скриншот из видео

В Набережных Челнах продолжается строительство моста между поселком ГЭС и микрорайоном Замелекесье. В настоящее время на объекте возведено первое монолитное пролетное строение.

Работы шли с 07:00 26 декабря до 01:00 27 декабря. Бетон для пролета принимали без остановки более 10 часов. За это время на объект поступило 1035 кубических метров бетона, сообщает строительная компания.

Второй пролет объекта планируют возводить в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что дорога на улице Гостева будет перекрыта до 30 апреля 2022 года.