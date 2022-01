В аэророрту «Казань» открылся «Макдоналдс»

Это 20-я точка «Макдоналдса» в столице Татарстана. Фото: пресс-служба Международного аэропорта «Казань»

Накануне в международном аэропорту «Казань» открылся 20-й в столице Татарстана ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Он расположился в первом терминале воздушной гавани.

- Мы ведём непрерывную работу над расширением сервисной линейки и стремимся соответствовать запросам пассажиров. Это в очередной раз было отмечено британской исследовательской консалтинговой компанией Skytrax: в этом году аэропорт «Казань» улучшил свою позицию на 14 пунктов в рейтинге «ТОП-100 аэропортов мира» (World’s Top 100 Airports 2021), а в категории «Лучшие аэропорты России и СНГ» (Best Airports in Russia and CIS 2021) казанский аэропорт занял 4 место, опередив столичные аэропорты Домодедово и Внуково, - заметил гендиректор аэропорта Сергей Романцов.