Проект нового корпуса ДРКБ Чувашии будет стоить 35,3 миллиона рублей

В стоимость включена разработка проектов теплых переходов от старых корпусов к новому, вертолетной площадки и парковки. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Разработка проекта нового лечебно-диагностического корпуса детской клинической больницы Чувашии потребует 35,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик, среди прочего, должен будет подготовить проекты теплых переходов от одних корпусов к другим, вертолетной площадки и парковки, а также проекты реконструкции ряда старых зданий больницы.

Итоги конкурса подведут 2 февраля. Подрядчик должен будет завершить работы к 30 ноября 2022 года.