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Общество27 декабря 2021 13:15

Проект нового корпуса ДРКБ Чувашии будет стоить 35,3 миллиона рублей

Работы по его подготовке должны быть выполнены к 30 ноября 2022 года
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В стоимость включена разработка проектов теплых переходов от старых корпусов к новому, вертолетной площадки и парковки.

В стоимость включена разработка проектов теплых переходов от старых корпусов к новому, вертолетной площадки и парковки.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Разработка проекта нового лечебно-диагностического корпуса детской клинической больницы Чувашии потребует 35,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик, среди прочего, должен будет подготовить проекты теплых переходов от одних корпусов к другим, вертолетной площадки и парковки, а также проекты реконструкции ряда старых зданий больницы.

Итоги конкурса подведут 2 февраля. Подрядчик должен будет завершить работы к 30 ноября 2022 года.