Экс-директора Чебоксарского техникума строительства и хозяйства приговорили к 9 годам колонии

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Служебный подлог, получение взятки в крупном и особо крупном размерах, присвоение и растрата, отмывание денег, полученных преступным путем – во всем этом виновным признали одного человека. В Чувашии суд огласил приговор для экс-директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, он же бывший депутат городского собрания, Петру Мишину, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- В виде наказания ему назначили 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафа в размере 10 миллионов рублей и лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года. Кроме того, в счет конфискации денежных средств, полученных Петром Мишиным в результате совершенных преступлений, в доход государства взыскано почти 13,5 миллиона рублей, - отметили в ведомстве и добавили, что данный приговор еще не вступил в законную силу.

Так, в суде было доказано, что с 2013 по 2019 года Мишин, занимая указанные посты, к проведению ремонтно-строительных работ в техникуме привлек своих знакомых. При этом директор учебного заведения тогда сделал все, чтобы договор был заключен именно с этими подрядчиками.

Далее Петр Мишин сократил исполнителям объем предстоящих работ, но расплатился за них бюджетными деньгами по полной. За такие тендеры он и получил от подрядчиков взятки в виде денег, услуг и имущества более чем на 14,5 миллионов рублей.

На этом директор техникума не остановился. Следствием было установлено, что он внес ложные сведения в акты о приемке работ и справки об их стоимости, а также затрат. Добытые преступным путем деньги Мишин отмыл, купив жилое помещение.

Кроме того, уже в 2018-2019 годах он за счет техникума для себя и своей жены купил турпутевки в Германию, а также в санаторий на территории Чувашии на общую сумму более 640 тысяч рублей. Платил Мишин из казны возглавляемого им учебного заведения за мобильную связь супруги. За пару лет сумма превысила 60 тысяч рублей.

Отметим, что по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество Мишина стоимостью более 35 миллионов рублей. Это, в частности, жилые и нежилые помещения, а также земельный участок.