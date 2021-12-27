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Общество27 декабря 2021 7:59

В Набережных Челнах одобрено строительство новой школы в 69-м микрорайоне

Ее планируют открыть к учебному году 2022-2023
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Школа будет рассчитана на 1,5 тысячи мест.

Школа будет рассчитана на 1,5 тысячи мест.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Татарстана одобрили Набережным Челнам строительство новой школы в 69-м микрорайоне. Руководство города намерено возвести и открыть ее к 1 сентября 2022 года.

Учебное учреждение будет рассчитано на 1,5 тысячи мест, сообщил на еженедельном совещании в исполкоме города мэр Наиль Магдеев. Несмотря на то, что нормативный срок возведения подобных объектов равен 18 месяцам, он поставил задачу построить ее в два раза быстрее, так как, по словам градоначальника, школа в этом районе необходима.