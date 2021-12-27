В Набережных Челнах одобрено строительство новой школы в 69-м микрорайоне

Школа будет рассчитана на 1,5 тысячи мест. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Татарстана одобрили Набережным Челнам строительство новой школы в 69-м микрорайоне. Руководство города намерено возвести и открыть ее к 1 сентября 2022 года.

Учебное учреждение будет рассчитано на 1,5 тысячи мест, сообщил на еженедельном совещании в исполкоме города мэр Наиль Магдеев. Несмотря на то, что нормативный срок возведения подобных объектов равен 18 месяцам, он поставил задачу построить ее в два раза быстрее, так как, по словам градоначальника, школа в этом районе необходима.