В результате столкновения легковушки и автобуса в Марий Эл пострадали пять человек

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Вечером в пятницу, 24 декабря, на 16 километре автодороги «Кокшайск – Красногорский» в Звениговском районе столкнулись автомобиль Volkswagen и автобус Mercedes. По предварительным данным, водитель последнего решил обогнать двигающуюся впереди машину, но не убедился в безопасности маневра и на встречке столкнулся с легковушкой.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель Volkswagen и 4 пассажира Mercedes, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.