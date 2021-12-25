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Происшествия25 декабря 2021 16:20

В результате столкновения легковушки и автобуса в Марий Эл пострадали пять человек

ДТП произошло на 16 километре автодороги «Кокшайск – Красногорский» в Звениговском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Вечером в пятницу, 24 декабря, на 16 километре автодороги «Кокшайск – Красногорский» в Звениговском районе столкнулись автомобиль Volkswagen и автобус Mercedes. По предварительным данным, водитель последнего решил обогнать двигающуюся впереди машину, но не убедился в безопасности маневра и на встречке столкнулся с легковушкой.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель Volkswagen и 4 пассажира Mercedes, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.