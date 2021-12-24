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Общество24 декабря 2021 16:17

Въезд в Казань со стороны Оренбурга расширят до шести полос

Соответствующие работы планируется начать в 2022 году
Инзиля ШАКИРОВА
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Работы будут проводиться на участке длиной в 2,8 километра.

Работы будут проводиться на участке длиной в 2,8 километра.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Въезд в Казани со стороны автодороги Р-239 «Казань - Оренбург» расширят с четырех до шести полос. Работы будут проводиться на участке длиной в 2,8 километра - от километра 10+920 до километра 13+700. В итоге на каждую сторону прибавится по 3,5 метра.

Положительное заключение Главгосэкспертизы планируется получить к июню 2022 года. После объект включат в программу дорожных работ, выберут подрядчика и начнут работу, которая должна завершиться в 2023 году, сообщил начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов ИА «Татар-информ».