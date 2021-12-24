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Общество24 декабря 2021 12:16

За год в Ульяновской области привлекли к ответственности 305 коррупционеров

Уволены девять должностных лиц, отстранены от полномочий семь депутатов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Всего по региону за год зафиксировано более 1,3 тысячи нарушений в сфере коррупции.

Всего по региону за год зафиксировано более 1,3 тысячи нарушений в сфере коррупции.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

За 2021 год в Ульяновской области выявили более 1,3 тысячи нарушений в сфере коррупции. К ответственности за это время привлекли 305 должностных лиц, на четверых из которых возбудили уголовные дела. Девять человек были уволены, четверо депутатов - отстранены от полномочий.

Также были зафиксированы 37 случаев конфликта интересов и 11 фактов нарушения установленных запретов по части управления коммерческой или некоммерческой организацией, применения госимущества в личных целях и выполнения иной оплачиваемой работы без уведомления, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.