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Происшествия24 декабря 2021 8:50

Казанец получил ожоги ног во время пожара в коридоре квартиры

ЧП произошло в доме №12 на улице Академика Королева
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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От госпитализации мужчина отказался.

От госпитализации мужчина отказался.

Фото: МЧС Татарстана

Утром в пятницу, 24 декабря, в коридоре одной из квартир дома №12 на улице Академика Королева загорелись вещи. На место были оперативно вызваны пожарные, но с огнем удалось справиться до их приезда. Общая площадь возгорания составила 0,2 квадратных метра.

В результате ЧП пострадал 49-летний мужчина, получивший термические ожоги ног. От госпитализации он отказался.

- Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём, - говорят в МЧС Татарстана.