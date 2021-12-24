Казанец получил ожоги ног во время пожара в коридоре квартиры

От госпитализации мужчина отказался. Фото: МЧС Татарстана

Утром в пятницу, 24 декабря, в коридоре одной из квартир дома №12 на улице Академика Королева загорелись вещи. На место были оперативно вызваны пожарные, но с огнем удалось справиться до их приезда. Общая площадь возгорания составила 0,2 квадратных метра.

В результате ЧП пострадал 49-летний мужчина, получивший термические ожоги ног. От госпитализации он отказался.

- Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём, - говорят в МЧС Татарстана.