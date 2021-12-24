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Общество24 декабря 2021 7:29

Прокуратура Елабуги помогла сироте получить квартиру в Казани

Надзорное ведомство направила соответствующий иск в суд, который его удовлетворил
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Молодой человек был включен в список лиц, нуждающихся в жилье, еще в 2018 году.

Молодой человек был включен в список лиц, нуждающихся в жилье, еще в 2018 году.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

22-летний житель Елабуги остался сиротой, когда был еще ребенком. В 2018 году молодого человека включили в список лиц, нуждающихся в жилье, но квартиру так и не предоставили. Тогда он обратился за помощью в прокуратуру города.

- Прокуратура в защиту жилищных прав сироты направила в суд соответствующее исковое заявление. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, - сообщают в надзорном ведомстве.

Так, парню удалось получить положенное по закону благоустроенное жилье в Казани.