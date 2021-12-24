Прокуратура Елабуги помогла сироте получить квартиру в Казани

Молодой человек был включен в список лиц, нуждающихся в жилье, еще в 2018 году. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

22-летний житель Елабуги остался сиротой, когда был еще ребенком. В 2018 году молодого человека включили в список лиц, нуждающихся в жилье, но квартиру так и не предоставили. Тогда он обратился за помощью в прокуратуру города.

- Прокуратура в защиту жилищных прав сироты направила в суд соответствующее исковое заявление. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, - сообщают в надзорном ведомстве.

Так, парню удалось получить положенное по закону благоустроенное жилье в Казани.