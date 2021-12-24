Глава Альметьевска попросил Минниханова помочь сохранить автобусные маршруты

За последние пять лет пассажиропоток в городе упал примерно в два раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов попросил президента Татарстана Рустаму Минниханову посодействовать в сохранении городских автобусов. Сделать это, по его словам, можно с помощью президентской программы субсидирования сельских маршрутов.

На съезде Совета муниципальных образований республики Нагуманов заметил, что за последние пять лет пассажиропоток в Альметьевске упал примерно в два раза. Восстановить его с помощью средств из районного бюджета не получается.