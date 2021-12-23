На "КАМАЗе" утвердили новый температурный режим

В корпусах предприятия должно быть не ниже 18 градусов. Фото: president.tatarstan.ru

На предприятиях КАМАЗа идет генеральная уборка, местами – капитальный ремонт. Вместе с тем, для улучшения условий труда сотрудников компания утвердила новый температурный режим - не ниже 18 градусов. Для его поддержания приобретено 800 единиц климатической техники, которые будут установлены как в производственных, так и в бытовых помещениях.

Решение о закупке такого оборудования было принято после аномальной жары летом 2021 года. Помимо покупки техники, в зданиях утеплили кровлю и отремонтировали светоаэрационные фонари, сообщают «Вести КАМАЗа».