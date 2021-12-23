Рабочим, задействованным на строительстве трассы М12 в Татарстане, не платят зарплату

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие, которые строят трассу М12 Москва-Казнь в Татарстане, пожаловались на то, что с октября субподрядчик не выплачивает им зарплату. По этому факту возбуждено соответствующее уголовное дело.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по республике.

Напомним, надвижка первого участка М12 на мосту через реку Волга в Татарстане началась в конце ноября текущего года.