Рабочим, задействованным на строительстве трассы М12 в Татарстане, не платят зарплату

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рабочие, которые строят трассу М12 Москва-Казнь в Татарстане, пожаловались на то, что с октября субподрядчик не выплачивает им зарплату. По этому факту возбуждено соответствующее уголовное дело.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по республике.
Напомним, надвижка первого участка М12 на мосту через реку Волга в Татарстане началась в конце ноября текущего года.