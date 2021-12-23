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Общество23 декабря 2021 8:34

В Татарстане появится платная дорога «Алексеевское – Альметьевск»

Ее протяженность составит 145 километров
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Сколько в итоге будет должен заплатить автомобилист проезжая по этой дороге, скорее всего, станет только после завершения ее строительства.

Сколько в итоге будет должен заплатить автомобилист проезжая по этой дороге, скорее всего, станет только после завершения ее строительства.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане планируют строительство автодороги «Алексеевское – Альметьевск», которая войдет в состав платной трассы «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)». Минтранс республики передал компании-подрядчику концессионное соглашение на возведение и использование данной дороги без проведения конкурса. Оно действует 99 лет.

Протяженность платного отрезка «Алексеевское – Альметьевск» составит 145 километров. Проект строительства в ценах соответствующих лет обойдется в 83,7 миллиарда рублей. Сколько в итоге будет должен заплатить автомобилист проезжая по этой дороге, пока неизвестно.