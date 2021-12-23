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Общество23 декабря 2021 4:54

В Казани частное здание, где расположен офис банка, хотели продать за 89,9 миллиона рублей

Ранее данное строение числилось за Спасо-Преображенской церквью
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Вместе с объектом продается земельный участок с парковкой.

Вместе с объектом продается земельный участок с парковкой.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Казани на продажу выставили здание бывшей Спасо-Преображенской церкви. Отремонтированный объект 1855 года постройки намеревались продать за 89,9 миллиона рублей, но после объявление было снято.

Здание площадью 636 квадратных метров расположено на улице Университетская. Вместе с ним планировалось продать земельный участок с парковкой общей площадью 940 квадратных метров.

В настоящее время объект сдан в аренду банку. Договор действует три ближайших года.